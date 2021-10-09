Авто разорвало на части при ДТП в Алматинской области: 20-летний водитель погиб

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Алматы-Кокпек-Коктал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии появилось в сети: «Это очень страшно, это остаток машины, а вот передняя часть», говорит автор видео за кадром.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 8 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе.

«20-летний водитель автомашины Mercedes Benz на 39 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Audi С4 и Toyota Camry. В результате, водитель автомашины Mercedes скончался на месте происшествия. Еще двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в больницу», - утончили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.



