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    10:41, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Авто разорвало на части при ДТП в Алматинской области: 20-летний водитель погиб

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Алматы-Кокпек-Коктал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в сети: «Это очень страшно, это остаток машины, а вот передняя часть», говорит автор видео за кадром.

    В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 8 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе.

    «20-летний водитель автомашины Mercedes Benz на 39 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Audi С4 и Toyota Camry. В результате, водитель автомашины Mercedes скончался на месте происшествия. Еще двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в больницу», - утончили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    По факту ДТП возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.



    Теги:
    МВД РК ДТП Видео Алматинская область Правоохранительные органы
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