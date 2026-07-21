Авто казахстанской сборки не отзывали из-за нарушений безопасности — КАС

Автомобили, произведенные на казахстанских заводах, пока не отзывались из-за нарушений требований безопасности или производственных дефектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в Правительстве сообщила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

По ее словам, отзывные кампании являются распространенной мировой практикой и свидетельствуют о том, что производитель продолжает контролировать качество автомобилей после их выпуска.

— В случае если происходит какая-то доработка технических параметров такого транспортного средства, то производитель объявляет отзывную компанию и для наших потребителей замена каких-то деталей, которые улучшают какие-то технические характеристики автомобиля, происходит на бесплатной основе, — сказала Макашева.

Проверить, подпадает ли автомобиль под отзывную кампанию, можно по VIN-коду на сайте производителя.

— Самое главное, когда производитель объявлять такую отзывную компанию, на сайте производителя размещается информация о VIN-кодах — это идентификационный номер авто, для того чтобы покупатель мог легко найти свой автомобиль в списке, если он там есть и затем претендовать на бесплатную замену такой детали, — пояснила она.

По словам Макашевой, официальных отзывных кампаний в отношении автомобилей казахстанской сборки пока не проводилось. При этом отдельные производители реализуют добровольные сервисные программы.

Как сообщалось ранее, в стране сейчас работают 11 предприятий по производству легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники.

В 2025 году отечественные предприятия произвели 171,4 тысяч автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее. Рост связывают в том числе с открытием завода по производству автомобилей Chery, Changan и Haval в Алматы и завода Kia в Костанае.