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вчера 21:59
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Авто изымают у должников в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отработка по неплательщикам штрафов за ПДД стартовала в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.
«Личный состав строевых служб и подразделений с участием сотрудников органов прокуратуры, также судебных исполнителей, посредством применения мобильных комплексов «ПОТОК-М», выявляют водителей, не уплативших административные штрафы. По имеющемуся алгоритму, транспортные средства неплательщиков изымаются и водворяются на специализированную штрафную стоянку. Обратная выдача этих ТС возможна только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах», - сообщил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
Вместе с тем, Департамент полиции мегаполиса призывает автовладельцев своевременно оплачивать административные штрафы во избежание водворения транспортных средств на специализированную стоянку.
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