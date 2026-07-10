Австралийские ученые создали сплав, который вдвое прочнее стали

Австралийские ученые разработали новый способ создания высокоэнтропийного сплава, который после специальной термообработки оказался вдвое прочнее стали, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

По данным издания, технология основана на специальной термической обработке при сравнительно низкой температуре. Об этом сообщает «МИР24».

В ходе исследования ученые объединили пять металлов — гафний, ниобий, тантал, титан и цирконий. После непродолжительного плавления при высокой температуре полученный сплав охладили до 550 градусов Цельсия и выдерживали в таких условиях около 32 часов. За это время атомы материала сформировали более стабильную и упорядоченную структуру.

В результате был создан тугоплавкий высокоэнтропийный сплав RHEAD (тугоплавкий высокоэнтропийный сплав). Материал оказался в два раза прочнее стали, в три раза прочнее алюминия и в два раза прочнее того же сплава, изготовленного обычным способом.

Испытания показали, что предел текучести при сжатии нового материала превышает два гигапаскаля, при этом он сохраняет пластичность. Авторы исследования также отмечают, что предложенный метод производства может быть более экономичным и экологичным по сравнению с существующими технологиями. Кроме того, аналогичный подход потенциально можно применять и при создании сплавов другого состава.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

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