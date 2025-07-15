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    11:41, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Австралия проводит крупнейшие в истории страны военные учения

    В Австралии стартовали военные учения Talisman Sabre 2025, в которых принимают участие более 35 000 военнослужащих, передает агентство Kazinform.

    Австралия проводит крупнейшие в истории страны военные учения
    Фото: Wikimedia

    Talisman Sabre 2025 проводятся уже в одиннадцатый раз и являются самыми масштабными и наиболее сложными боевыми учениями, когда-либо проходившими в Австралии.

    В течение трех недель более 35 000 военнослужащих из Австралии и стран-партнеров будут задействованы в различных регионах страны — в Квинсленде, Северной территории, Западной Австралии, Новом Южном Уэльсе и на острове Рождества. Впервые учения пройдут и за пределами Австралии — в Папуа — Новой Гвинее.

    В учениях примут участие военные из США, Канады, Фиджи, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа — Новой Гвинеи, Филиппин, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тонги и Великобритании. Малайзия и Вьетнам будут присутствовать в качестве наблюдателей.

    По данным минобороны, в рамках учений запланированы боевые стрельбы и полевые тренировки, включая подготовку войск, высадки морского десанта, маневры сухопутных сил, а также воздушные и морские операции. Также будут представлены новые возможности сил обороны Австралии, в том числе вертолеты UH-60M Black Hawk и Precision Strike Missile (высокоточная ракета).

    Ранее в Турции проходили международные учения специального назначения «Анадолу-2025» с участием военнослужащих из 33 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан.

    Теги:
    Военные Учения Мировые новости Австралия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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