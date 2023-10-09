Казахстанцев вывезут из Израиля на самолете 10 октября

10 октября 2023 года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в городе Актау, передает агентство Kazinform.

Вылет из города Алматы запланирован на 08:00, вылет из города Тель- Авива - в 12:50 по местному времени.

В настоящее время по информации авиакомпании Air Astana со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта.

По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com , тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете, 118 казахстанцев изъявили желание вернуться в Казахстан. Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала. Еще около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа.