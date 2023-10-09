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    14:01, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанцев вывезут из Израиля на самолете 10 октября

    Эйр Астана
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ агентство Kazinform

    10 октября 2023 года авиакомпания  Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в городе Актау, передает агентство Kazinform. 

    Вылет из города Алматы запланирован на 08:00, вылет из города Тель- Авива - в 12:50 по местному времени.

    В настоящее время по информации авиакомпании Air Astana со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта.

    По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com , тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

    Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете, 118 казахстанцев изъявили желание вернуться в Казахстан.  Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала. Еще около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа. 

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Ближний Восток МИД РК Общество Эвакуация Израиль
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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