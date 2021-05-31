Авиарейс Алматы – Нур-Султан задержали из-за скандального пассажира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажир устроил скандал в самолете, летевшем из Алматы в Нур-Султан. Рейс был задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе авиакомпании FlyArystan сообщили, что инцидент был 30 мая.

«Пассажира дважды предупреждали (во время регистрации и во время процедуры посадки на борт) о том, что он не будет допущен на рейс, если не объединит свою ручную кладь, так как, согласно правилам перевозок, на борт допускаются пассажиры с одной единицей ручной клади. Но так как пассажир не последовал требованиям сотрудников авиакомпании, ему отказали при входе на борт самолета.

Пассажир проявил агрессию и, толкнув сотрудника, зашёл на борт. Нам очень жаль, что остальным пассажирам пришлось испытать неудобства из-за данного происшествия, однако в случаях несоблюдения правил авиакомпании, мы вынуждены следовать процедурам авиационной безопасности и при снятии пассажира с борта воздушного судна производить повторный предполётной досмотр воздушного судна и пассажиров», - уточнили в авиакомпании.