    15:43, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Авиакомпании мира отменяют рейсы из-за роста цен на топливо

    Рейсы отменяют в нескольких стран мира из-за роста цен на топливо, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    уборка снега, аэропорт, самолет, рейс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол.

    Немецкая Lufthansa и американская United Airlines также сократили маршруты по соображениям рентабельности.

    Аналитическая компания Cirium предупреждает, что глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.

    Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указывает, что запасов авиационного керосина в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван конфликтом США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, через который шло около 20% мировой торговли нефтью.

    Диана Калманбаева
