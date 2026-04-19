Авиакомпании мира отменяют рейсы из-за роста цен на топливо

Нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол.

Немецкая Lufthansa и американская United Airlines также сократили маршруты по соображениям рентабельности.

Аналитическая компания Cirium предупреждает, что глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указывает, что запасов авиационного керосина в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван конфликтом США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, через который шло около 20% мировой торговли нефтью.