Авиакатастрофа в Алматы: кадры с места крушения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 марта в 17:22 часов близ аэропорта Алматы, в районе поселка Кызыл Ту, упал военный самолет АН-26. Погибли четыре человека и еще двое пострадали. На месте происшествия побывали корреспонденты МИА «Казинформ».

Журналистов ближе к месту происшествия не подпустили. Поэтому фотографии были сделаны через ограждение на расстоянии приблизительно 100 метров от места крушения. Отсюда видны обломки самолета. Рядом находятся спецтехника, а также работают сотрудники департамента полиции, ДЧС, скорой медицинской помощи.

По официальным данным, на месте работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, 45 человек, 15 единиц техники департаментов по чрезвычайным ситуациям Алматы, Алматинской области, службы аэропорта, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, службы спасения 109.

Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02.

Самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Судя по всему, пилоты пытались приземлиться, но не долетели. Сейчас выясняется причина авиакатастрофы.

Отметим, 13 марта в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и упал в аэропорту Алматы.

На борту самолета находились 6 членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы в городскую клиническую больницу №4 города Алматы с тяжелыми травмами. Состояние обоих прокомментировал заведующий травмпунктом ГКБ №4 Руслан Токушев.

«К нам с авиакатастрофы доставлены два пациента. Их состояние тяжелое, находятся в отделении реанимации. У первого пациента диагноз: «черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, перелом четвертого пальца и термический ожог туловища обеих верхних конечностей площадью до 50%, одной и третьей степеней», у второго пациента диагноз: «черепно-мозговая травма, термический ожог туловища обеих верхних и нижних конечностей до 30%, одной, второй и третьей степеней, открытый перелом костей левой голени, травма грудной клетки, перелом ребер». Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме», - сказал он.

Врач добавил, что родственники пострадавших начали приезжать в больницу.

В акимате ранее сообщили, что пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения.

На место также выехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования родным и близким погибших.