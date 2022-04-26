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    15:23, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Авиационное патрулирование начали в Казахстане для выявления лесных пожаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца мая Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана завершит обследование для выявления очагов возгораний лесов и степей по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подписан специальный межведомственный план, согласованный с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами. До конца мая текущего года пожарной инспекцией МЧС будут завершены обследования национальных парков, природных заповедников, подведомственных Минэкологии. Начато регулярное авиационное патрулирование, чтобы своевременно обнаруживать очаги возгорания лесов и степей», - сообщил глава ведомства Юрий Ильин в ходе заседания Правительства.

    В целях обеспечения космического мониторинга практически во всех регионах, за исключением Кызылординской и Туркестанской областей, заключены договоры на получение таких услуг с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Для отработки вопросов взаимодействия на приграничных территориях запланировано проведение пожарно-тактических учений с подразделениями МЧС России 8-ми сопредельных регионов.

    Министр сказал, что определены региональные группировки сил и средств.

    «Только от МЧС в группировки вошли 161 пожарная автоцистерна большой емкости и повышенной проходимости, 10 вертолетов с водосливными устройствами, более одной тысячи пожарных мотопомп, 1600 человек личного состава. Однако данные группировки предназначены для ликвидации крупных пожаров, тогда как наиболее важным является готовность к оперативному реагированию на возникающие загорания имеющихся лесопожарных станций», - отметил Юрий Ильин.


    Теги:
    Правительство РК Пожар МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Правительство
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