Авиационное патрулирование начали в Казахстане для выявления лесных пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца мая Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана завершит обследование для выявления очагов возгораний лесов и степей по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подписан специальный межведомственный план, согласованный с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами. До конца мая текущего года пожарной инспекцией МЧС будут завершены обследования национальных парков, природных заповедников, подведомственных Минэкологии. Начато регулярное авиационное патрулирование, чтобы своевременно обнаруживать очаги возгорания лесов и степей», - сообщил глава ведомства Юрий Ильин в ходе заседания Правительства.

В целях обеспечения космического мониторинга практически во всех регионах, за исключением Кызылординской и Туркестанской областей, заключены договоры на получение таких услуг с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Для отработки вопросов взаимодействия на приграничных территориях запланировано проведение пожарно-тактических учений с подразделениями МЧС России 8-ми сопредельных регионов.

Министр сказал, что определены региональные группировки сил и средств.

«Только от МЧС в группировки вошли 161 пожарная автоцистерна большой емкости и повышенной проходимости, 10 вертолетов с водосливными устройствами, более одной тысячи пожарных мотопомп, 1600 человек личного состава. Однако данные группировки предназначены для ликвидации крупных пожаров, тогда как наиболее важным является готовность к оперативному реагированию на возникающие загорания имеющихся лесопожарных станций», - отметил Юрий Ильин.