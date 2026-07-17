Август преподнесет неожиданный погодный сценарий в Костанайской области

В Костанайской области август ожидается с температурой воздуха около климатической нормы, однако жителей региона ждут периоды сильной жары до +35 градусов, а также частые грозы, сильный ветер и пыльные бури, передает корреспондент агентства Kazinform.

По консультативному прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха за месяц составит +17,2…+23,3 градуса, что соответствует климатической норме.

В первой декаде месяца температура воздуха постепенно снизится: ночью — с +14…+19 до +8…+13 градусов, днем — с +26…+31 до +20…+25 градусов. Затем вновь потеплеет: ночью ожидается до +18…+23 градусов, днем — сильная жара до +30…+35 градусов. К концу декады вновь прогнозируется похолодание.

Во второй декаде ночная температура опустится до +7…+12 градусов, дневная — до +19…+24 градусов. Затем вновь ожидается потепление: ночью до +16…+21 градуса, днем — до +28…+33 градусов.

В третьей декаде температура будет неустойчивой: ночью — от +7…+12 до +18…+23 градусов, днем — от +19…+24 до +30…+35 градусов.

По прогнозу, количество осадков в августе превысит климатическую норму. Кратковременные дожди и грозы ожидаются часто — в первой и второй декадах, а также в начале и конце третьей.

Кроме того, синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с прогнозируется в начале и конце первой декады, в конце второй и в третьей декаде месяца. В начале второй и в конце третьей декады возможны пыльные бури, в начале и середине августа ожидаются туманы, а в начале второй декады не исключен град.

Ранее жаркий июль перегрузил работу скорой помощи в Костанайской области: количество вызовов за неделю увеличилось до 7 тысяч.