Август 2026 года стал одним из самых жарких в Узбекистане

На большей части территории Узбекистана такой жаркий август наблюдался впервые за всю историю метеорологических наблюдений, передает агентство Kazinform.

— По большинству районов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей прошедший август вошел в тройку самых теплых августов за все годы наблюдений, — говорится в сообщении Узгидромета.

В самые жаркие дни температура воздуха по большей части территории республики была в пределах 39-41о. Но несмотря на то, что месяц в среднем был очень жарким, максимальная температура воздуха практически повсеместно не достигала своих рекордных значений.

Как сообщают синоптики, август в Узбекистане выдался исключительно сухим. По большей части территории республики дождей не наблюдалось вообще, или их количество не превышало 0,0-0,4 мм.

Прошедшее лето в Узбекистане в целом выдалось аномально жарким. Средняя сезонная температура воздуха превысила норму на 1,2-2,6о.

По большей части территории республики в рейтинге самых жарких летних сезонов лето 2026 года заняло второе место, а в некоторых регионах оказалось самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане зафиксирован летний рекорд потребления электроэнергии.