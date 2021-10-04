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    11:36, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аварийный режим электрооборудования стал причиной пожара в акимате ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В административном здании акимата Восточно-Казахстанской области произошло загорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    ЧС произошло 3 октября. Спасателями оперативно прибывшими на место происшествия огонь был ликвидирован на площади 121 кв. метр. Как оказалось, в помещении зала совещания горел пол.

    «Причиной загорания стало возникновение аварийного режима электрооборудования (сетевого фильтра). Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Акимат Происшествия
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