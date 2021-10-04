Аварийный режим электрооборудования стал причиной пожара в акимате ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В административном здании акимата Восточно-Казахстанской области произошло загорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

ЧС произошло 3 октября. Спасателями оперативно прибывшими на место происшествия огонь был ликвидирован на площади 121 кв. метр. Как оказалось, в помещении зала совещания горел пол.

«Причиной загорания стало возникновение аварийного режима электрооборудования (сетевого фильтра). Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС.