Аварийные водохранилища создают угрозу для 15 тысяч человек - депутат Ольга Булавкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аварийные водохранилища объемом в десятки миллионов кубометров воды угрожают подтоплением более 15 тысячам жителей Восточного Казахстана. О необходимости предотвращения чрезвычайных ситуаций и важности рационального использования воды в своем депутатском запросе заявила сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ольги Булавкиной, уже почти 10 лет в аварийном состоянии находится Уйденинское водохранилище. С 2017 года началась реконструкция дамбы, но в связи с отсутствием финансирования проект был выполнен лишь на 35%. Срок действия подготовленных ПСД уже истек, более того в нем не были предусмотрены основные ремонтно-восстановительные работы главного водовода. Проблемная ситуация складывается также и на ряде других водохранилищ региона.

«Аналогичная ситуация еще по двум водообъектам Восточно-Казахстанской области. Кандысуйское водохранилище Тарбагатайского района и водохранилище Орта-Теректы Курчумского района должны были отремонтировать в период с 2019 по 2021 годы. В случае прорыва дамб в зону подтопления попадают 15,5 тысяч человек. Неудовлетворительное техническое состояния магистральных и внутрихозяйственных каналов приводит к высокой потере воды при транспортировке. Из-за аварийного состояния данные водохранилища не могут в полной мере выполнять функцию единственного источника водоснабжения питьевой водой сельских населенных пунктов, нет возможности подачи воды для орошения, что приводит к низкой урожайности сельскохозяйственных культур», - сказала Ольга Булавкина на пленарном заседании палаты.

Сенатор отметила, что тенденция деградации земель является серьезнейшей социально-экономической и экологической проблемой данных районов. Учитывая, что важнейшим источником дохода населения района является развитие аграрного предпринимательства и отрасли животноводства, депутат озвучила ряд предложений.

«Прошу провести комплексное обследование водохранилищ ВКО на предмет аварийного состояния, несущего угрозу жизни жителям региона. Предусмотреть своевременное выделение средств из резерва Правительства на предотвращение ЧС на аварийных водообъектах области. Учитывая стратегическую важность приграничных районов, необходимо всесторонне рассмотреть проблему полноценного использования водных источников для поддержки аграрного сектора. Для сокращения сроков ремонтных работ на данных объектах, снижения бюрократических барьеров между государственными органами различных уровней, определить единый центральный исполнительный орган для контроля за реализацией вышеуказанных мероприятий», - заключила Ольга Булавкина.