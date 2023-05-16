Аварийные школы заменят на новые в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строящихся новых школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В городе ведется строительство 14 школ, 11 из них планируется открыть в следующем учебном году. Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда школ. Это учебные заведения на пересечении улиц Карасай батыра и Буланты, по ул. Көксеңгір, на пересечении пр. Улы Дала и Сауран, по пр. Туран, на пересечении пр.Туран и ул. № 24.

«К примеру, школа (пересечение улиц Карасай батыра и Буланты) позволит заменить старую школу, которая была построена еще 87 лет назад. Новое учебное заведение будет рассчитано на 2400 ученических мест в две смены. Школа по ул. Көксеңгір (жилой массив «Кирпичный») ранее была признана аварийной, сейчас на месте этой школы ведётся строительство новой школы. На данный момент в данном жилом массиве нет других школ, дети ходят в другие районы. Школы на пересечении пр. Туран и ул. №24 и на пересечении пр. Улы Дала и Сауран позволят решить вопросы трехсменного обучения школы-лицея №85 и школы-лицея №89. Каждая из школ также будет рассчитана на 2400 ученических мест в две смены», - написал аким на своей странице в Instagram.

Кроме того, по поручению Главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках проекта «Комфортные школы» будет построено 24 школы, отметил Женис Касымбек.