Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Аварийные школы заменят на новые в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 08:44
Аварийные школы заменят на новые в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строящихся новых школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В городе ведется строительство 14 школ, 11 из них планируется открыть в следующем учебном году. Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда школ. Это учебные заведения на пересечении улиц Карасай батыра и Буланты, по ул. Көксеңгір, на пересечении пр. Улы Дала и Сауран, по пр. Туран, на пересечении пр.Туран и ул. № 24.

photo

«К примеру, школа (пересечение улиц Карасай батыра и Буланты) позволит заменить старую школу, которая была построена еще 87 лет назад. Новое учебное заведение будет рассчитано на 2400 ученических мест в две смены. Школа по ул. Көксеңгір (жилой массив «Кирпичный») ранее была признана аварийной, сейчас на месте этой школы ведётся строительство новой школы. На данный момент в данном жилом массиве нет других школ, дети ходят в другие районы. Школы на пересечении пр. Туран и ул. №24 и на пересечении пр. Улы Дала и Сауран позволят решить вопросы трехсменного обучения школы-лицея №85 и школы-лицея №89. Каждая из школ также будет рассчитана на 2400 ученических мест в две смены», - написал аким на своей странице в Instagram.

photo
photo

Кроме того, по поручению Главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках проекта «Комфортные школы» будет построено 24 школы, отметил Женис Касымбек.

photo
photo
photo

Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране