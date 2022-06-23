23 Июня 2022 16:43

Аварийные деревья во дворах будут вырубать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по его инициативе в городе впервые будет проводиться вырубка аварийных деревьев во дворах. Установлена квота в размере 5 тыс. аварийных деревьев по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«800 аварийных деревьев из 5 тыс. расположены в Алмалинском районе. Жители могут обращаться в районные акиматы с заявками», - сказал аким города на встрече с населением Алмалинского района.

Аким добавил, что в районе растут 220 тыс. деревьев и кустарников. При этом много аварийных и болезненных деревьев. В рамках программы обновления зеленого фонда в этом году планируют вырубить 700 аварийных деревьев и по компенсационной посадке высадить 7 тыс. деревьев.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы.