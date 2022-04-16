Аварийную школу снесли в столичном жилом массиве Кирпичный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил на своей станице в Instagram о том, какую работу проводят в Нур-Султане по благоустройству, санитарной очистке, ремонту дорог и какие соцобъекты будут построены, передает МИА «Казинформ».

«Д о начала рабочего дня во время объездов посетили наши районы. Так, рассмотрели ряд вопросов по всем четырем районам города. Поручил уделить особое внимание благоустройству, дорожной инфраструктуре, в том числе подъездным путям к социальным объектам. В текущем году планируем построить и отремонтировать порядка 100 улиц.

Также одно из важных направлений – строительство социальных объектов. Так, к примеру, в ЖМ Кирпичный снесли аварийную школу, построим новую комфортную школу на 1200 мест (в две смены). В двух жилых массивах работают наши физкультурно-оздоровительные комплексы, такой же ФОК по просьбе горожан построим в ЖМ Уркер (Ильинка). Кроме того, в районах города построим и благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. На постоянной основе также встречаемся с жителями, в том числе жилых массивов, проводим приемы граждан.

В городе ранее уже начались работы по благоустройству, санитарной очистке, ремонту дорог и др.». - написал аким столицы.



