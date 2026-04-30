Аварийность на электрических сетях сократилась на 15% в Казахстане

Отопительный сезон 2025-2026 в Казахстане прошел в штатном режиме, обеспечив стабильное теплоснабжение потребителей, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

Председатель Комитета Ержан Ертаев отметил положительную динамику: количество технологических нарушений на электростанциях снижено на 15%, а число случаев несоблюдения температурного графика — в три раза.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону развернута масштабная ремонтная кампания. На электростанциях запланирован капитальный ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, в настоящее время работы ведутся на четырех энергоблоках, 18 котлах и 7 турбинах, ремонт одного котла и одной турбины завершен в установленные сроки.

Также в текущем году осуществляется капитальный ремонт линий электропередачи общей протяженностью 17098 км, 444 подстанций, а также 3 408 единиц распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Реализация указанных мероприятий позволит снизить средний уровень износа электрических сетей до 65,67%.

По тепловым сетям по стране запланирован капитальный ремонт и реконструкция 377 км. В том числе в рамках Национального проекта по модернизации энергетического сектора на 2026 год запланирована реконструкция 130 км теплосетей. В совокупности комплексная работа позволит снизить средний уровень износа тепловых сетей до 48%.

Энергопредприятиям поручено ускорить конкурсные процедуры и незамедлительно приступить к ремонтным работам, а также обеспечить строгое соблюдение графиков гидравлических испытаний с последующем устранением выявленных дефектов.

Ранее сообщалось о том, что подготовку к отопительному сезону переведут в цифровой формат в Казахстане.