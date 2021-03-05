Авария с семью пострадавшими под Павлодаром: начато досудебное расследование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по факту ДТП на трассе Павлодар - Аккулы, в котором пострадали семь человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На девятом километре автодороги Павлодар - Аккулы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок «Nissan Cefiro» и «Audi 100», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизы».

Ранее пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области сообщила о том, что в этой аварии столкнулись три автомобиля, и госпитализированы были семь человек, в том числа два ребёнка.