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    16:18, 05 Март 2021 | GMT +6

    Авария с семью пострадавшими под Павлодаром: начато досудебное расследование

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по факту ДТП на трассе Павлодар - Аккулы, в котором пострадали семь человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На девятом километре автодороги Павлодар - Аккулы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок «Nissan Cefiro» и «Audi 100», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизы».

    Ранее пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области сообщила о том, что в этой аварии столкнулись три автомобиля, и госпитализированы были семь человек, в том числа два ребёнка.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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