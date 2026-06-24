Авария на трассе Алматы — Хоргос унесла жизни трех членов одной семьи

На трассе Алматы — Шелек — Хоргос произошла авария, унесшая жизни трех членов одной семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родственники погибших обратились к общественности через социальные сети с требованием справедливого расследования.

Трагедия случилась 23 июня. По словам родственницы погибших, в автомобиле Audi находилась большая семья, дети и 10-месячная внучка. В результате столкновения трое погибли на месте.

— Секунды — и наша жизнь разделилась на «до» и «после», забрали целую семью. Двое детей и внучка выжили и остались сиротами. На данный момент с множественными переломами они находятся в больнице, — написала родственница.

Она также заявила, что за рулем встречной машины находился сотрудник правоохранительных органов.

В департаменте полиции региона прокомментировали случившееся. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 132-м километре автодороги Алматы — Хоргос.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Audi 100. Водитель Audi и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм, — сообщили в ДП Алматинской области.

В настоящее время проводится полный комплекс необходимых следственных действий.

Виновный водитель взят под стражу.

— Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции, — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в Кегенском районе Алматинской области обнаружили обгоревшее тело мужчины. Им оказался сотрудник полиции. Задержаны подозреваемые, в том числе супруга и сын погибшего.



