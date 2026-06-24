KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Обгоревшее тело полицейского найдено в горах Алматинской области, задержаны жена и сын

    В Кегенском районе Алматинской области обнаружили обгоревшее тело мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ь
    Фото: ДП Алматы

    Информация об этом появилась в социальных сетях. В ней сообщалось, что погибшим якобы является 37-летний сотрудник департамента полиции города Алматы. 

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту обнаружения обгоревшего тела мужчины в Кегенском районе возбуждено уголовное дело.

    Сообщение об обнаружении тела в горной местности поступило в правоохранительные органы 23 июня.

    — На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции, — сообщили в ДП региона.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, в том числе супруга и сын погибшего. Все они водворены в изолятор временного содержания.

    Отмечается, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Напомним, в начале июня в Талдыкоргане обнаружили тело 56-летнего мужчины.

    Полиция Горы Алматинская область Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор