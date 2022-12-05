Авария на ТЭЦ в Экибастузе: в 28 домах отогревают трубопроводы холодной воды

5 Декабря 2022, 20:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации в Экибастузе доложил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Олег Крук, на сегодняшний день температура наружного воздуха -20 градусов.

«Во все дома на тепловые узлы всех жилых многоэтажных домов подан теплоноситель. Это значит, что горячая вода, которую дает ТЭЦ, заходит по магистральным сетям через внутриквартальные сети и попадает на центральный тепловой узел дома. С этого центрального теплового узла происходит распределение всего теплоносителя внутрь по квартирам. Иными словами, в подвале существует тепловой узел, по которому циркулирует теплоноситель - горячая вода, которую нагревает ТЭЦ. Оттуда с этого теплового узла уже по стоякам на батареи, дальше идет разводка. Поэтому я вчера не ошибся, когда сказал, что на все тепловые узлы многоэтажных жилых домов подан теплоноситель», - сказал Олег Крук в ходе брифинга в акимате.

По его информации, в 12 домах сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.

«Уже установлено около двух тысяч батарей. В наличии на складах у нас есть 4 тысячи батарей», - проинформировал он.

Как сообщил исполняющий обязанности акима области, на следующих домах ведутся работы по монтажу стояков и установке батарей: ул. Сатпаева 8 корпус 3,4,5,6; Машхур Жусупова 52, корпус 3,4,5,6, Машхур Жусупова 55, Машхур Жусупова 46, Машхур Жусупова 46 А, Момышулы 68.

«В квартирах этих домов частично по некоторым стоякам подан теплоноситель, но некоторые стояки не подключены еще к отоплению. В 28 домах у нас сейчас отогреваются трубопроводы холодной воды», - сказал спикер.

По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Фото: t.me/KZgovernment