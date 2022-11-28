Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительству и акимату Павлодарской области Президент поручил в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на официальном Telegram-канале БОРТ №1.

«Глава государства поручил Премьер-Министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят Президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению Главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо.

Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе», - говорится в сообщении.



В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Аким Павлодарской области обошел социальные объекты, после чего было решено эвакуировать постояльцев из центра поддержки детей в Павлодар. Представители Комитета по охране прав детей уже выехали в Павлодарскую область. Детей из Центра поддержки и дома юношества города Экибастуза отправят в учебно-оздоровительные лагеря.

По последним данным акима города Аяна Бейсекина, три микрорайона Экибастуза остаются без теплоснабжения.

Фото: pavlodarnews.kz



