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    14:29, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Авария на изношенном водопроводе произошла в Экибастузе 

    авария на водопроводе
    Фото: кадр из видео

    Порыв водопровода устраняют в районе ипподрома в городе Экибастузе. Это уже не первая авария на  трубопроводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водовод был проложен 28 лет назад, сети практически полностью изношены. Тем не менее, по ним подается вода в поселки Майкаин, Коянды, Курылысшы, а также — на объекты ТОО «Богатырь Комир», городские объекты, расположенные по улице Кунаева.

    Утечку воды временно устранили, позже труба пойдет под замену.

    — Ведутся ремонтные работы на водоводе диаметром 1020 миллиметров в районе ПК-70. Водовод был введен в эксплуатацию в 1996 году. Последние пять лет водовод эксплуатируется с полным физическим износом. Утечка на изношенном магистральном трубопроводе временно устранена. Ведутся работы по реализации проекта по реконструкции трубопровода от ОВС до ПК-200, — сообщили в экибастузском «Горводоканале».

    авария на водопроводе
    Фото: кадр из видео

    Зимой на этом же трубопроводе, только на другом его участке — в 27 километрах от насосной второго подъема «Горводоканала» — произошла серьезная авария, из-за чего в поселке Майкаин и Экибастузе был объявлен режим ЧС. Часть трубопровода промерзла, его отогревали парогенераторами и даже углем и деревянными шпалами. Чтобы устранить повреждение понадобилось целых 10 дней.

    Еще до того случая в «Горводоканале» сообщили, что реконструкция изношенного водопровода запланирована на март и заменить надеются 20 километров труб.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экибастуз ЖКХ Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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