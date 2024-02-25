Режим ЧС объявлен в поселке Майкаин Павлодарской области

Из-за серьезной аварии на водопроводе решено объявить режим ЧС техногенного характера в поселке Майкаин Павлодарской области. Ремонтные работы продолжаются уже четвертый день, передает корреспондент агентства Kazinform.

Некоторые участки трубопровода промерзли, сейчас их отогревают. Всего в ремонтных работах задействованы 119 человек и 48 единиц спецтехники.

— Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами, — сообщили в пресс-службе акимата области.

Фото: кадр из видео

Жителям Майкаина вода подается на пониженных параметрах. Также обеспечен подвоз, благодаря чему в резервуаре есть суточный запас воды. Резервуар постоянно пополняют. В работах задействованы 10 единиц техники. По официальной информации, в сутки население потребляет около 250 кубометров воды.

— 23 февраля акиматом Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин, — проинформировали в областном акимате.

Фото: кадр из видео

Напомним, авария на водопроводе, снабжающем водой поселок Майкаин, произошла 21 февраля.