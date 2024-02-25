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    19:42, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Режим ЧС объявлен в поселке Майкаин Павлодарской области

    Режим ЧС объявлен в поселке Майкаин Павлодарской области
    Фото: кадр из видео

    Из-за серьезной аварии на водопроводе решено объявить режим ЧС техногенного характера в поселке Майкаин Павлодарской области. Ремонтные работы продолжаются уже четвертый день, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Некоторые участки трубопровода промерзли, сейчас их отогревают. Всего в ремонтных работах задействованы 119 человек и 48 единиц спецтехники.

    — Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами, — сообщили в пресс-службе акимата области.

    Режим ЧС объявлен в поселке Майкаин Павлодарской области
    Фото: кадр из видео

    Жителям Майкаина вода подается на пониженных параметрах. Также обеспечен подвоз, благодаря чему в резервуаре есть суточный запас воды. Резервуар постоянно пополняют. В работах задействованы 10 единиц техники. По официальной информации, в сутки население потребляет около 250 кубометров воды.

    — 23 февраля акиматом Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин, — проинформировали в областном акимате.

    Режим ЧС объявлен в поселке Майкаин Павлодарской области
    Фото: кадр из видео

    Напомним, авария на водопроводе, снабжающем водой поселок Майкаин, произошла 21 февраля.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Вода ЖКХ Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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