Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области

1 Декабря 2022, 20:15

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Авария на магистральной линии, ставшая причиной отключения газа в нескольких селах Талгарского района Алматинской области, полностью ликвидирована, все населенные пункты подключены к голубому топливу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Села Панфилов, Гульдала и Туздыбастау полностью обеспечены газом. В восстановительных работах приняли участие более 60 рабочих газораспределительной компании «Тауекел» и 20 человек из числа сотрудников местного акимата», - проинформировал руководитель пресс-службы главы области Галымурат Жукел.

Как отметили в акимате на стадии завершения идет работа по регулировке давления газа в двух улицах села Туздыбастау.

Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября произошла авария на магистральной трубе, в результате которой остались без газа несколько поселков Талгарского района.