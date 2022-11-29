Аварии на казахстанских ТЭЦ: ожидаемое следствие и что нужно исправить

29 Ноября 2022, 16:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в стране произошло уже несколько аварий на теплоэлектростанциях. Аварии участились и о таком развитии событий предупреждали эксперты ввиду высокого износа энергосистемы страны. Принятая ранее политика «Тариф в обмен на инвестиции» не привела к началу полномасштабной модернизации системы. В причинах такого состояния дел и вариантах решений, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Почему количество аварий на ТЭЦ страны стало расти

В этом году в Казахстане произошло уже 5 аварий на теплоэлектростанциях.

2 аварии случилось на ТЭЦ-2 в Петропавловске одна за другой 20 и 27 марта. При этом, за зимний период 2022 года на Петропавловской ТЭЦ произошло три аварийных отключения котлоагрегатов. На предприятии это объясняли отказом оборудования ввиду его высокого износа.

20 марта на ТЭЦ произошло частичное обрушение дымовой трубы. Это привело к гибели сотрудницы. Тогда пять котлов пришлось вывести из эксплуатации.

27 марта на ТЭЦ-2 Петропавловска произошла еще одна авария. После частичного обрушения дымовой трубы остановили котлоагрегаты первой очереди. Энергетики восстанавливали техническое состояние оставшегося оборудования. Работали пять котлоагрегатов и три турбогенератора. Готовили к подключению еще два котла. Но в результате аварии работать осталось только два котла и две турбины.

Кадр из видео

Что стало причиной аварии тогда в пресс-службе АО «Севказэнерго» не объяснили. Однако 22-го марта прокуратура области задержала директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2.

Также в марте 2022 года на ТЭЦ в Степногорске произошла аварийная ситуация. При этом, жители Степногорска жаловались на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах на протяжении нескольких дней.

Тогда на предприятии пояснили, что многочисленные аварийные ситуации в течение отопительного периода 2022 года сложились в результате высокой изношенности сетей.

После аварий в Петропавловске и Степногорске эксперты предупреждали, что подобные аварии имеют тенденции к повтору, учитывая сложившуюся ситуацию с износом в области электроэнергетики в стране.

В ноябре текущего года авария на ТЭЦ произошла в Риддере. 5 ноября в 20:00 на АО «Риддер ТЭЦ» в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39°С (при плановом показателе +70°С). В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тыс. абонентов Риддера.

При этом, жители Риддера оставались без тепла уже дважды перед аварией. Тогда акимат области пояснил, что причина была в некачественном мазуте (в топливе выявили примеси воды).

7 ноября после того, как произошла авария, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что рассматривает вопрос возврата ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность.

Износ большинства мощностей в энергосистеме страны достигает 80%

По данным экспертов, вся энергетическая инфраструктура Казахстана является историческим наследием Советского Союза. Например, ТЭЦ-2 Петропавловска, где за неделю произошло сразу две аварии, была введена в строй еще в 1961 году. Остальные крупные энергообъекты страны также были построены в этот же период.

За годы независимости не на всех объектах осуществлялся капитальный ремонт и реконструкция. Потому что это требует временных и денежных затрат. Энергообъекты нужно выводить из работы поочередно, чтобы не влиять на стабильность и надежность всей энергосистемы.

Что касается денежных затрат, то за все прошедшие годы чаще всего тарифы на электроэнергию не были даже рентабельными. В них не было заложено сумм на новое строительство и обновление энергообъектов, тогда как в других странах тарифы на ЖКХ составляют существенную долю бюджета каждой семьи.

В результате того, что полного обновления энергообъектов в последние 7-8 лет не производилось, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергетического оборудования и активов. В частности, генерирующее оборудование в среднем изношено на 65%, электрических сетей - 83%, тепловых сетей - 80%. И аварии были, по словам экспертов, лишь делом времени.

Энергопотребление в Казахстане существенно выросло за последние годы

О растущем энергопотреблении говорил Президент еще в мае 2021 года.

«Обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста. По сути, развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли, – сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Напомним, ранее Глава государства заявлял, что в Казахстане наступит дефицит электроэнергии уже в 2030 году ввиду роста населения и экономики.

Поэтому, в целом, Президент придерживался позиции эффективного расходования и экономии электроэнергии.

«Казахстан – одна из самых энергоемких стран в мире. Казахстанская экономика в три раза более энергоемка по сравнению со странами ОЭСР. При том, что в структуре нашего ВВП основную долю занимает сектор производства услуг. Это говорит о том, что основные фонды и оборудование на промышленных предприятиях не соответствуют современным стандартам ОЭСР и других передовых стран мира. Зачастую идет имитация, а не реальная модернизация основных фондов нашей промышленности», – подчеркнул Глава государства.

На фоне растущего потребления, а также медленной модернизации производственных предприятий, электростанции вынуждены работать на максимальном пределе, откладывая ремонтные работы и модернизацию и, тем самым, увеличивая свой износ. Так, в 2021 году Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 выработали максимальный объем электроэнергии за свою историю.

Отчасти именно поэтому в ночь на 27 ноября жители Экибастуза остались без тепла в 30-ти градусный мороз в результате остановки сразу нескольких котлагрегатов.

Фото: instagram.com/ete_ekb

Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе был воспринят Главой государства с особой тревогой за благополучие жителей города.

Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-Министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Вероятно, есть правда и в том, что аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям происходят не только из-за критического уровня износа, но и в связи с низким качеством управления данными активами.

Возвращение проблемных энергетических активов в государственную собственность

Свое мнение о качестве управления частными организациями в энергосистеме также высказала директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова.

«Высокий износ коммунальной инфраструктуры, достигающий 70% возник не сегодня. 10 лет назад мы провели исследование по анализу инвестиций в сфере электроэнергетики и опубликовали доклад с рекомендациями. Но, к сожалению, до серьезных реформ дело тогда не дошло. Принималась программа «тарифы в обмен на инвестиции», но рост тарифов, похоже, был присвоен, как маржа, собственниками; результатов обновления инфраструктуры не видно», - отметила эксперт Меруерт Махмутова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казифнорм».

В ситуации с Экибастузом Меруерт Махмутова считает, что нужно возложить всю ответственность за аварию на собственника.

Фото Константина Шелкова

Согласно официальным данным, производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 158 электрических станций. Большинство из них находятся в частной собственности. Единым системным оператором всей энергосистемы с 1996 года определено АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

Что касается возврата энергообъектов в госсобственность, эксперт Меруерт Махмутова считает, что это целесообразно, однако, на это может уйти много времени.

В настоящее время Правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики.

Качественное управление - ключевой фактор при восстановлении энергомощностей

По мнению эксперта в области энергетики Жакыпа Хайрушева, в случае с авариями, как нельзя кстати приходится вспомнить пословицу: «Где тонко, там и рвется».

«Отмечу, что эксперты несколько месяцев назад уже говорили в каких местах, с точностью до конкретных городов, где могут произойти те или иные нештатные ситуации. Это происходит неслучайно – мы сами видим в каком состоянии находятся ТЭЦ, какие средства утверждаются по инвестиционной программе и тому подобное. Поэтому это и произошло в Экибастузе», - сказал Жакып Хайрушев в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казифнорм».

Таким образом, как он отметил, если говорить о решениях, то они, на самом деле, очень простые.

«Я являюсь членом Совета отечественных предпринимателей при Премьер-министре. Мы вместе с энергетическим рынком разработали 10 конкретных предложений. Или мы их называем топ-10 проблем. На самом деле их больше, но вот мы выбрали именно ключевые топ-10. Первый вопрос - это создание некого государственного органа, предусматривающие единую регуляторную политику или мы его называем единой регулятор по отрасли, который будет включать и вопросы тарифообразования и вопросы контроля ремонтов, вопросы энергосбережения, котельные вопросы подготовки к зиме, связанные с приобретением угля, мазута и тому подобное. Все это должно быть в Едином регуляторе», - считает эксперт.

Он отметил, что, как бы парадоксально это не звучало, но по проблеме тепловых сетей сегодня отчитывается министерство энергетики, хотя этот вопрос не входит в его компетенцию.

«По этому вопросу должно было докладывать министерство национальной экономики, в структуру которого входит комитет по регулированию естественных монополий. Он утверждает тарифы. Он, по сути, и должен был контролировать исполнение этих тарифов, насколько они справедливы и тому подобное», - считает эксперт.

В целом, эксперт Жакып Хайрушев считает, что управление в энергосистеме на сегодняшний день, к сожалению, разрозненно.

«В этом вопросе важна ни сколько форма собственности, а грамотное управление. Необходима отраслевая программа, где каждое министерство отвечает за свой фронт работы», - подчеркнул эксперт.

При этом, эксперт указал на отсутствие схем теплоснабжения в регионах.

«Необходимо создавать схемы теплоснабжения. Неважно, как он будет называться - схема теплоснабжения, мастер-план, дорожные карты, планы мероприятия, но они эти схемы должны включать в себя долгосрочные планы теплоснабжения в каждом регионе. При этом, они должны быть синхронизированы с планами развития центрального государственного органа», - отметил спикер.

Таким образом, по мнению эксперта в области энергетики Жакыпа Хайрушева, в вопросе восстановления и модернизации энергообъектов важно качественное управление.

По мнению эксперта, при передаче от частных владельцев в государственную собственность важно будет провести качественный аудит состояния этих объектов. Ведь обновление крупных объектов требует и огромного временного промежутка, и что самое главное - остановки самих предприятий для замены основных мощностей.

Кроме того, по его мнению, вопрос рассмотрения увеличения тарифов неизбежен.

«У каждой компании свое оборудование и своя степень износа. И для того, чтобы привести компании в более или менее нормальное состояние необходимо увеличение тарифов, в которых ранее не было заложено сумм на реконструкцию и модернизацию, а потому они были нерентабельны», - отметил эксперт.

К слову, по вопросу пересмотра тарифов Глава государства ранее высказался в мае 2021 года. Больше года назад Президент дал чётко понять, что тарифы не могут быть заморожены на продолжительный срок.

«Тарифы на электроэнергию должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Фото Валерия Бугаева

В итоге, приходим к неутешительному выводу: ситуация с участившимися авариями на теплоэлектростанциях страны возникла ввиду накопительного эффекта нескольких факторов.

Прежде всего, это объективный износ, достигающий показателя в 80% национальных энергомощностей страны. На этом фоне страна растёт и развивается, что логично приводит к увеличению и ускорению роста потребления.

Третий фактор, который совсем скоро получит объективную оценку, - качество управления энергетическими объектами со стороны частных компаний, в собственности которых и находится большинство отечественных ТЭЦ.

Компетентным органам по поручению Главы государства предстоит дать оценку тем возможностям, которые были предоставлены государством по программе «Тариф в обмен на инвестиции».

Предположим, что особый акцент будет сделан и на том, насколько эффективно и целесообразно частный владелец направлял средства на модернизацию, а не уводил эти деньги в качестве маржи. Аварии на ТЭЦ происходят все чаще. По мнению экспертов, энергомощности необходимо возвращать в государственное управление. Однако без системных и качественных изменений в отраслевую программу не обойтись.

Фото Валерия Бугаева

Главное фото: Константин Шелков