Аварии на казахстанских шахтах: их трагический счет

3 Ноября 2022, 16:30

3 Ноября 2022, 16:30

Аварии на казахстанских шахтах: их трагический счет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На шахте имени Ленина в городе Шахтинске сегодня произошла авария, в результате которой погибло 5 человек. В настоящее время в связи с этим возбуждено уголовное дело, создана Правительственная комиссия. Такие трагедии, к сожалению, не редкость в нашей стране. И если вспомнить крупнейшие аварии в отечественной угольной отрасли, то они произошли именно на шахте имени Ленина. Почему возможны такие трагические случаи, и сколько их было в истории независимого Казахстана, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

ЧП на шахте имени Ленина

3 ноября в 3:03 ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. На момент происшествия под землей находилось 106 горняков, на поверхность поднялся 101 человек. 5 рабочих (стволовые) остались для функционирования подъемных клетей. 4 шахтера без признаков жизни были найдены сразу, пятый погибший был обнаружен в 9:09 утра. 4 пострадавших были выведены и госпитализированы в центральную больницу Шахтинска.

Шахта имени Ленина. Фото: naraione.org

По данным руководства АО «Арселор Миттал Темиртау», на шахте при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с трагедией выразил соболезнования родным погибших и поручил Правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших.

Депутат Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров, комментируя трагический случай на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау», отметил, что государство должно принять крайне жесткие меры.

«Надо поменять требования к руководителям и учредителям данной компании, чтобы они соблюдали наше законодательство, и, конечно, санкции должны быть ужесточены в этом плане», - сказал Кайрат Кожамжаров в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его мнению, также необходимо принять меры касательно обеспечения техники безопасности и создания соответствующих условий работы на шахте.

«Мы должны обеспечить, чтобы они привели состояние предприятия и условия работы на нем в соответствие современным требованиям. Техника безопасности - это одно из самых главных наших требований к инвесторам и руководству предприятия», - добавил сенатор.

Схема расположения шахтеров во время взрыва 2006г. Фото:shahtinsk.ru

Нужно сказать, что самая крупная авария по количеству жертв случилась именно на этой шахте в 2006 году. Произошло это при работах по замене вентиляционных труб - в шахте произошел взрыв. Погиб 41 человек. Причиной аварии было названо нарушение техники безопасности. Шесть рабочих шахты были осуждены по итогам расследования.

Совсем недавно в ходе встречи с общественностью Карагандинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области стоит остро.

«Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», – поручил Глава государства.

Президент выразил признательность шахтерам и металлургам, которые ежедневным тяжелым трудом куют индустриальную мощь всей страны. Он подчеркнул, что их сложная работа достойна особого уважения. Глава государства также высказал уверенность в том, что собственники промышленных предприятий, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на сырье, смогут найти возможности для повышения фонда оплаты труда.

Крупнейшие аварии на казахстанских шахтах

В истории нашей страны случилось более десяти аварий на казахстанских шахтах, и самой распространенной их причиной стал выброс метана.

Первая крупная авария произошла в 1994 году на шахте «Актасская» возле города Сарани в Карагандинской области. В ней начался пожар, в результате которого погибли 11 человек. При тушении возгорания труба, по которой подавался инертный газ для подавления возгорания, порвалась и содержимое пошло в участки, где работали горноспасатели.

В том же 1994 году произошел взрыв метана на шахте «Казахстанская» близ города Караганды. Погибло 14 человек под завалами шахтной разработки.

В 1995 году взрыв метана на шахте им. Ленина унес жизни 13 человек.

Фото:shahtinsk.ru

Через 10 лет в 2006 году на той же шахте им. Ленина произошла самая масштабная трагедия, унесшая жизни 41 человека, о ней мы рассказали выше.

Не менее страшная трагедия случилась в 2008 году на шахте «Абайская» в Карагандинской области, тогда погибли 30 шахтеров. При этом, тела 21 из них до сих пор не найдены. В шахте произошел взрыв, его причиной стало нарушение технологии при посадке кровли, которое привело к искрению и последующему взрыву. По итогам расследования ЧП двое чиновников, отвечающих за контроль промышленной безопасности, лишились своих должностей.

В 2016 году на шахте «Саранская» АО «АрселорМиттал Темиртау» при подъеме произошел обрыв троса тележки. В результате три человека погибли на месте, и еще один скончался в больнице. Виновными в этой трагедии, произошедшей в результате несоблюдения правил техники безопасности, были признаны трое рабочих шахты - осуществлявший монтаж кабины работник, машинист и начальник участка. Все они получили срок в пять лет лишения свободы.

В 2017 году произошел внезапный выброс угля и газа на вентиляционной сбойке шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в Шахтинске, он унес жизни трех шахтеров. На момент аварии в шахте находились 136 человек, из них трое - в аварийной выработке.

В 2020 году в шахте Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» в Восточно-Казахстанской области двое рабочих погибли во время проведения взрывных работ. Еще один рабочий был доставлен в больницу.

В том же 2020 году 30 декабря произошел несчастный случай при выполнении взрывных работ на ТОО «Актюбинская медная компания». Жертвами происшествия стали четверо сотрудников компании, горный мастер, два взрывника и водитель. Их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В 2021 году произошел выброс метана в забое шахты «Абайской» в городе Абае Карагандинской области. Всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. А в забое 3-К10, где произошел выброс метана, остались восемь работников: шестеро из них погибли, двое получили отравление газами.

В марте 2022 года на шахте «Саранская» в Карагандинской области погиб 1 человек. Трагедия произошла в результате обрушения горной массы. Погиб горняк 1965 года рождения.

Спасатели карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС». Фото: centrspas.kz

Взрыв метана на шахте им. Ленина 3 ноября – уже вторая по счету авария в этом году. Всего на шахте им. Ленина произошло 3 аварии за годы независимости Казахстана: в 1995 году (погибло 13 человек), в 2006 году (погибли 41 человек), в этом году (погибло 5 человек). Все аварии произошли в результате взрыва метана.

Мемориал памяти погибших шахтеров на шахте в городе Абай.

Фото: ugolkaraganda.wordpress.com

В истории независимого Казахстана на отечественных шахтах случилось 12 аварий, включая последнюю. Они унесли жизни 160 человек. По двум трагедиям, которые произошли 20 сентября 2006 года на шахте имени Ленина (погиб 41 человек) и 11 января 2008 на шахте в городе Абай (погибло 30 шахтеров) в Казахстане объявлялся национальный траур.

Главное фото с сайта iqreview.ru