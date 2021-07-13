«Ауыл – Ел бесігі»: проекты на 6,5 млрд тенге будут реализованы в костанайских селах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Костанайской области в этом году будет реализовано 47 проектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

В этом году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 6,5 млрд тенге планируется реализовать 47 проектов в 20-ти опорных и спутниковых селах области.

«По первому траншу выделено 2,3 млрд тенге на реализацию 25 проектов в 9 селах. По всем проектам заключены договоры. На сегодняшний день завершены 9 проектов по среднему ремонту дорог: в селе Аманкарагай – 3 проекта, п. Карабалык – 5 проектов, в селе Алтын Дала – 1 проект. Освоено на 1 июля 368,1 млн тенге. Ведется строительство двух ФОКов в селах Узунколь (ввод – конец августа) и Торгай (ввод – конец августа), модульной котельной для средней школы в селе Аманкарагай, реконструкция водопроводных сетей в селе Родина. Строительно-монтажные работы идут по графику, отставаний нет», - сообщила Г. Мусагазина.

Капитальные ремонты пришкольного интерната в поселке Карабалык, средних школ в селах Алтынсарино Костанайского района и Амангельды Амангельдинского района, по информации руководителя ведомства, также ведутся в соответствии с графиками работ, данные проекты планируется завершить до начала учебного года. По оставшимся 8 проектам среднего ремонта дорог первого транша идут работы.

«Во втором транше выделено 4,2 млрд тенге, дополнительно включено 11 сел и запланирована реализация 22 проектов. По причине выделения второго транша из республиканского бюджета только в конце мая по всем проектам ведутся конкурсные процедуры (по 15 проектам, или 70% от общего количества, завершение конкурсных процедур – до 20 июля, остальные - до 5 августа текущего года)»,- добавила Г. Мусагазина.

Также за счет экономии по госзакупкам в проект «Ауыл – Ел бесігі» включат ещё 22 проекта по среднему ремонту дорог, которые запланированы в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan».

Все реализуемые проекты, по словам Г. Мусагазиной, заносятся в Проектный офис, где фиксируются все этапы работ и ведется постоянный мониторинг.