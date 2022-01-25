«Ауыл - Ел Бесігі»: какие соцобъекты появились в селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Спецпроект «Ауыл-Ел Бесігі» оказывает положительное влияние на развитие сельских населённых пунктов Актюбинской области. В рамках проекта в 2021 году в селах области было завершено 60 проектов. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в 33 приоритетных селах области с населением 50 тысяч человек была запланирована реализация 69 проектов на сумму 6,1 млрд тенге. По итогам года было завершено 60 проектов, 9 - перешли на этот год. Всего было построено 5 врачебных амбулаторий, 6 спортивных комплексов и 2 пристройки к школе, произведён капитальный ремонт 7 школ и 5 сельских клубов, построено 13 километров водопроводных сетей, отремонтировано 30 километров внутрипоселковых дорог, реконструировано 19 километров линий электропередач и т.д.

В рамках «Ауыл – ел бесігі» в этом году в 26 сельских населенных пунктах региона планируется реализовать 54 проекта на 6,8 млрд тенге.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента РК, при уточнении республиканского бюджета планируется выделить Актюбинской области дополнительные 1,9 млрд тенге по проекту «Ауыл – ел бесігі». На эти средства планируется построить в селах три врачебные амбулатории и два спортивных объекта, построить и отремонтировать дороги в 6 селах, отремонтировать социальные объекты и др.

«Реализация спецпроекта находится на строгом контроле. Акимы районов должны обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов», - поручил в ходе совещания аким области Ондасын Уразалин.