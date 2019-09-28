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«Ауыл – ел бесiгi»: Ермек Маржикпаев проинспектировал реализацию проектов в Аршалы

28 Сентября 2019 11:11
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«Ауыл – ел бесiгi»: Ермек Маржикпаев проинспектировал реализацию проектов в Аршалы

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев держит на особом контроле ход реализации в регионе спецпроекта «Ауыл – ел бесiгi». О необходимости эффективно использовать огромные государственные средства, выделенные на развитие в сельских населенных пунктах инженерно-коммуникационной инфраструктуры и социальных объектов, руководитель региона подчеркивает постоянно, при этом с выездом проверяя, как ведутся работы на местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Ермек Маржикпаев с рабочим визитом побывал в поселке Аршалы, где реализуются целых 3 проекта по данной программе на сумму 1,3 млрд тенге. Только в прошлом месяце аким области посетил районный центр, чтобы ознакомиться с началом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, капитального ремонта средней школы №2, а также ремонтными работами по улучшению улично-дорожных сетей.


На сегодняшний день в школе смонтированы оконные блоки, ведутся фасадные работы, полностью меняются инженерные сети и кровля. Школа - 1964 года постройки. И вот через 56 лет она обретает новую жизнь. На время капремонта учащиеся переведены в школу имени Жумабека Ташенова. Обучение ребят двух школ организовано в 2 смены. Ермек Маржикпаев призвал ускорить ремонт и до наступления морозов завершить основные виды работ.


На центральных улицах общей протяженностью 7 км произведены укладка асфальта, ямочный ремонт, уличная разметка, установлены уличные фонари с солнечными батареями, автобусные остановки и уличные знаки. Аким области поручил на будущий год запланировать в поселке строительство современных тротуаров.


Руководитель региона остался недоволен медленными темпами строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. «Сами себе график производственных работ нарисовали. Надо ускоряться и следить за погодными условиями», – подчеркнул он.

Кроме того, Ермек Маржикпаев осмотрел новую котельную, к которой уже подключены многоэтажные дома.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат, Строительство, Рухани жаңғыру,
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