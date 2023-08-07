«Ауыл аманаты»: около 100 кордайских семей открыли свое дело

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан в Жамбылской области позволил почти 100 кордайским семьям открыть свое дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Напомним, с 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе, где 60% населения проживает в сельской местности, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств и повышения доходов сельчан. В рамках проекта кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз», создаваемые сельчанами кооперативы финансируют приобретение семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. По проекту «Тrade-in» идет обновление и восстановление сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

В Кордайском районе Жамбылской области с начала 2023 года в рамках проекта «Ауыл аманаты» открыли свое дело 94 жителя.

«В нашем районе проект реализуется в трех сельских округах - Кененском, Карасуском, Каракемерском, - по пяти направлениям, - пояснил заместитель акима Кордайского района Жулдызбек Бакаев. - Это эффективное использование земельных участков в личных подсобных хозяйствах, развитие животноводства, эффективное использование пустующих земель за пределами села, создание кооперативов, финансирование бизнес-проектов. В 2022 - 2023 годах в Кененском сельском округе на реализацию проекта выделено 455,7 млн тенге».

По первому направлению, по словам спикера, на приусадебных участках общей площадью 62 гектара выращивалась плодоовощная и бахчевая продукция. По второму направлению поступило 96 заявок на сумму 342,7 млн тенге, из них одобрено 73 заявки. По третьему направлению выделено 53,8 млн тенге на приобретение семян и сельхозтехники. По пятому направлению четверо начинающих предпринимателей заключили договор на сумму 34,4 млн тенге.

«Раскрывается потенциал личных подсобных хозяйств и в Карасуском сельском округе. По первому направлению охвачено 1 188 дворов. Сельчане открыли пять теплиц, приобрели 2 004 голов скота на сумму 450,2 млн тенге.

В Каракемерском сельском округе на реализацию проекта предусмотрено 814,3 млн тенге», - отметил спикер.

По информации облуправления сельского хозяйства, в Жамбылской области на реализацию проекта «Ауыл аманаты» выделяется 24 миллиарда тенге. На эти средства финансируются 26 сельских округов десяти районов с населением 72,8 тысячи человек.

В 2022 году на финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге для выдачи кредита под 2,5% годовых, из местного — два млрд тенге под 5% годовых. В пилотном проекте в 2022 году приняли участие и получили кредиты 2 489 жителей из 11 сельских округов 10 районов Жамбылской области.

Среднемесячный доход участников проекта увеличился с 44 тысяч тенге до 73 тысяч, или на 165%. Планируется проектом «Ауыл аманаты» к 2025 году охватить все жамбылские села.

Благодаря данному проекту в регионе создаются сотни новых рабочих мест, сокращается количество безработных, а также число семей, получающих адресную социальную помощь, увеличивается количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В рамках проекта государство субсидирует предпринимательство на селе в производстве сельхозпродукции, создании предприятий малого бизнеса.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».