«Ауыл аманаты»: более 70 тысяч жамбылцев хотят стать участниками проекта по повышению доходов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан активно реализуется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе, где 60% сельского населения, был разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. Ожидалось, что это должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции и нарастить доходы сельчан.

В рамках проекта кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз», создаваемые сельчанами кооперативы финансируют приобретение семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» был запущен проект Тrade-in по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

Проект имеет несколько направлений - эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

На финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге (для выдачи кредита под 2,5% годовых), из местного — два млрд тенге (под 5% годовых). В пилотном проекте приняли участие и получили кредиты 2 489 жителей из 11 сельских округов 10 районов. За счет возвратных кредитных средств, выданных в 2019 году в рамках пилотного проекта, начата работа по кредитованию других сельских жителей региона.

В этом году к проекту по повышению доходов сельчан, получившему название «Ауыл аманаты», изъявили присоединиться новые участники.

«Поступили заявки на участие в проекте «Ауыл аманаты» от жителей 26 сельских округов с населением 72,8 тысячи человек, это финансирование на 24 млрд тенге. С начала этого года 722 жителя 10 сельских округов уже закупили 28 090 голов скота», - рассказал заместитель акима области Канатбек Мадибек.

Благодаря проекту в регионе создаются сотни новых рабочих мест, сокращается количество безработных, а также число семей, получающих адресную социальную помощь, увеличивается количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

В рамках проекта государство субсидирует предпринимательство на селе в производстве сельхозпродукции, создании предприятий малого бизнеса. Сельчанам выделяют гранты на открытие объектов сферы услуг. А так как в сельской местности очень сложно получить беззалоговые гранты, то государство в этом случае взяло финансирование кредитования на себя. При этом среднемесячный доход участников проекта уже увеличился с 44 тысяч тенге до 73 тысяч, или на 165%. Работа по пяти направлениям проекта будет продолжена, отметил спикер.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе совещания по реализации проекта по повышению доходов населения «Ауыл аманаты» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов напомнил акимам районов о персональной ответственности за реализацию проекта.

«У акимов сельских округов, районов, руководителей управлений должен быть конкретный план по развитию продуктивной занятости. А для этого необходимо отслеживать статистику и аналитику, включающую в себя данные обо всех округах», - сказал глава региона и поручил оперативно устранять выявленные нарушения.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».