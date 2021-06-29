Аулиеатинский квадрат появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые туристические зоны, отражающие более современные исторические эпохи, планируют создать в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с журналистами местных и республиканских СМИ в честь Дня работников средств массовой информации аким города Тараза Ержан Жилкибаев рассказал о перспективах развития областного центра и, в частности, туристического потенциала.

Напомним, расширить для туристов историческую часть древнего города за счет создания зоны так называемого аулиеатинского периода планировалось еще два года назад. К уже имеющимся историческим комплексам «Древний Тараз» и «Шахристан» предполагалось добавить находящийся в шаговой доступности Аулие-Атинский квадрат. Это та часть города, которая интенсивно развивалась во второй половине XIX – начале XX века, когда город назывался Аулие-Ата и состоял из одноэтажной застройки из саманного кирпича, тем не менее выдержавшей несколько серьезных землетрясений. В дореволюционное время здесь были построены жилые дома, торговые лавки и магазины. Этот квадрат улиц назывался «русским кварталом», так как там жили и работали русские чиновники, купцы, торговцы, офицеры. После революции начала XX века ряд зданий преобразовали в официальные государственные учреждения партийных и советских органов.

Более десятка старинных домов Аулие-Атинского квадрата имеют историческую ценность. Однако сейчас многие из них находятся в частной собственности и пребывают в полуразрушенном состоянии. Еще в 2018 году предполагалось отреставрировать и реконструировать сохранившиеся здания, создав здесь колорит начала XX века. Владельцам предлагалось отреставрировать здания по сохранившимся в архивах чертежам, фотодокументам и переоборудовать под заведения аулиеатинской эпохи – магазинчики, закусочные, мастерские, лавки в старинном стиле по продаже сувениров для туристов. Была даже сформирована специальная комиссия. Но затем по различным объективным причинам проект приостановился.

«К сожалению, многие объекты уже не сохранили свой внешний вид, - сказал аким города Тараза Ержан Жилкибаев. - Частники выкупили, дома уже где-то рушатся. Министерство культуры вывело ряд объектов из перечня охраняемых. Мы подготовили проект реконструкции в целом пешеходных улиц, туристических зон. Конечно, будут приведены в порядок фасады зданий вдоль этих улиц, приведены в исторический вид. Сейчас работаем с владельцами этих объектов. Спасибо городскому маслихату за поддержку – из средств городского бюджета выделили средства на проектирование. Как найдем по конкурсу хороших архитекторов, соберем всех общественников, журналистов, кто болеет, радеет за воссоздание Аулиеатинского квадрата. Готовый проект покажем руководству области, и если получим одобрение, на 2022 год планируем его реализацию. То есть, как я и обещал, реализация проекта «Аулиеатинский квадрат» будет сдвинута с мертвой точки».