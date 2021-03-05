Аукционы на строительство маневренной генерации проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил поручения в сфере электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства по развитию маневренных мощностей, являющихся необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности страны, принять все необходимые меры по проведению аукционных торгов на строительство маневренной генерации», - сказал Роман Скляр на коллегии Минэнерго.

Кроме того, зампремьера поручил в целях недопущения аварийных отключений в южных регионах страны, в рамках поручения Главы государства по усилению национальных электрических сетей, Министерству совместно с АО «KEGOC» выработать оптимальные решения по усилению, а также модернизации существующих электрических сетей Южной зоны энергосистемы.

«В целях реализации поручения Главы государства по повышению энергетической безопасности страны до конца текущего года Министерству совместно с АО «KEGOC» завершить разработку Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года», - заключил Р. Скляр.