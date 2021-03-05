Аукционы на строительство маневренной генерации проведут в Казахстане
«Во исполнение поручения Главы государства по развитию маневренных мощностей, являющихся необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности страны, принять все необходимые меры по проведению аукционных торгов на строительство маневренной генерации», - сказал Роман Скляр на коллегии Минэнерго.
Кроме того, зампремьера поручил в целях недопущения аварийных отключений в южных регионах страны, в рамках поручения Главы государства по усилению национальных электрических сетей, Министерству совместно с АО «KEGOC» выработать оптимальные решения по усилению, а также модернизации существующих электрических сетей Южной зоны энергосистемы.
«В целях реализации поручения Главы государства по повышению энергетической безопасности страны до конца текущего года Министерству совместно с АО «KEGOC» завершить разработку Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года», - заключил Р. Скляр.