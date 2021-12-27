Аудитория имени Нуртлеу Имангалиулы открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось открытие учебно-творческой лаборатории имени известного журналиста, заслуженного деятеля Казахстана, обладателя ордена «Парасат» Нуртлеу Имангалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, супруга журналиста Карлыгаш Табулдинова, известные общественные деятели, студенты, а также его коллеги из государственных и коммерческих СМИ.

«Сегодня мы участвуем в очередном мероприятии в честь Нуртлеу Имангалиулы. Это высокая оценка уважения к нему общества», — сказала А.Балаева. Отметим, до этого именем Н.Имангалиулы учреждена образовательная стипендия для студентов факультета журналистики, Сенатом Парламента в рамках конкурса «Аманат» учреждена специальная премия, организован турнир по волейболу среди ветеранов телевидения.

Министр в своей речи подчеркнула: «Нуртлеу Имангалиулы воспитал не одно поколение молодых журналистов. Он участвовал в формировании нового поколения профессиональных кадров казахского телевидения. До последних дней своей жизни, несмотря на тяжелую болезнь, он работал, не покладая рук. Выступал в телевизионных программах, выражал свою точку зрения по актуальным вопросам, волнующим общественность. Это показатель преданности своей профессии, уважение к журналистике».

Коллеги и родные с теплотой вспомнили Нуртлеу Имангалиулы и отметили, что он посвятил всю сознательную жизнь развитию тележурналистики, прошел трудовой путь от редактора молодежной редакции до председателя правления АО «РТРК «Казахстан».

Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев остановился на деятельности Нуртлеу Имангалиулы.

«Трудовую деятельность он начал рядовым корреспондентом Казахского телевидения в редакции «Жастар», где покорил высокие рубежи своими глубокими знаниями, любознательностью. Занимал ответственные должности в Агентстве «Хабар», Канцелярии Правительства, Администрации Президента. Возглавлял республиканскую телерадиокорпорацию «Казахстан», до выхода на пенсию был советником председателя правления. Настоящий журналист куда бы он ни шел - золотой мост между народом и властью. О чем и свидетельствует жизненная позиция Нуртлеу Имангалиулы, который трудился во благо страны, государства и народа», - сказал ректор.

Собравшимся был продемонстрирован памятный видеофильм «Nur - Tiley», посвященный деятельности и творчеству Нуртлеу Имангалиулы. Также в учебном заведении была организована фотовыставка.

Напомним, ветеран журналистики Нуртлеу Имангалиулы, проработавший на казахском телевидении 35 лет, скончался 17 февраля этого года.

За все годы работы на казахстанском телевидении Нуртлеу Имангалиулы работал над созданием 4500 передач по разным направлениям, которые впечатлили многих телезрителей. Например, «Құрдастар», «Жастар дауысы», «Арай», «Жадыңда ма, жолдас» «Айна». Нуртлеу Имангалиулы является автором таких программ, как «Жас Жігер», «Бетпе-Бет», «Қолтаңба», «Діңгек», «Көршілер», «Заң сөйлесін» и других.

При жизни он получил ряд правительственных наград, почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», был награжден орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін», Почетной грамотой Президента Республики Казахстан. Кроме того, удостоен стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры. Трехкратный лауреат Союза журналистов Казахстана, первый лауреат конкурса партии «Nur Otan» «Нур сункар» в номинации «Майталман».