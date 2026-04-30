Аудиторы выявили нарушения на 141 млрд тенге в Жамбылской области

В Жамбылской области по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 141,8 млрд тенге. Об этом рассказал председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Нуржан Турлыбеков.

Всего за год комиссия провела 16 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий. Проверками были охвачены 117 объектов государственного аудита, а общий объем проверенных средств составил 136,3 млрд тенге. Большая часть средств выделялась из местного бюджета и лишь 14 млрд тенге – это средства республиканского бюджета. По итогам проверок выявлено 902 процедурных и 36 системных нарушений и недостатков. Общая сумма нарушений составила 141,8 млрд тенге.

На первый взгляд складывается парадоксальная ситуация, когда общая сумма выявленных нарушений превышает сам объем проверенных средств. Однако это объясняется спецификой государственного аудита. Львиная доля нарушений приходится на искажение финансовой отчетности. Речь идет не о нецелевых тратах живых денег из текущего бюджета, а о бухгалтерских ошибках при оценке и постановке на учет уже существующего государственного имущества, инфраструктуры и активов. Кроме того, в итоговую сумму нарушений суммируются упущенная выгода и недополученные бюджетом доходы, которые физически в изначальный объем проверяемых средств не входили.

В итоге общая сумма финансовых нарушений составила 27,1 млрд тенге. Еще 7,3 млрд тенге отнесены к неэффективно использованным бюджетным средствам и активам государства, 16 млрд тенге – к неэффективному планированию. Самая крупная часть пришлась на искажения финансовой отчетности – 91,2 млрд тенге.

Отдельно в ревизионной комиссии указали, что условные потери и упущенная выгода при использовании бюджетных средств и активов государства составили почти 2 млрд тенге.

По итогам аудитов объектам государственного аудита направили 65 предписаний об устранении выявленных нарушений и рассмотрении ответственности должностных лиц.

При этом пока госорганы Жамбылской области возместили лишь 5% от суммы бюджетных нарушений. На сегодняшний день восстановлено и возмещено всего 6,1 млрд тенге. В доход бюджета поступило 678,9 млн тенге, еще 5,4 млрд тенге специалисты считают восстановленными. При этом отмечается, что по сумме в 112,3 млрд тенге сроки исполнения пока не наступили.

Ранее сообщалось, что аудиторы выявили нарушения при распределении стипендий «Болашак» на 7,7 млрд тенге.