Аудит всех сельхозземель планируем завершить в 2020 году – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов поделился планами ведомства на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о планах на текущий год, то в текущем году планируем завершить работы по аудиту всех сельскохозяйственных земель и оцифровке земельного кадастра; реализовать пилотный проект по мониторингу земель сельхозназначения посредством веб-портала с внедрением современных методов контроля на основе космомониторинга; совместно с акиматами продолжить работы по обеспечению местного населения пастбищными угодиями», - сказал Рустем Курманов на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

Кроме того, в ведомстве намерены:

- инициировать законопроект по вовлечению неиспользуемых сельхозземель в производственную деятельность с усилением соответствующих механизмов по их изъятию путем сокращения их сроков с 2 лет до 1 года и увеличению базовых ставок налога в 20-кратном размере для неиспользуемых земель;

- пересмотреть подходы по инвестиционным субсидиям с учетом импортозамещения продтоваров;

- дать возможность акиматам устанавливать лимиты финансирования по паспортам инвестиционных субсидий исходя из Программ развития территорий и региональных особенностей;

- проработать и утвердить Правила субсидирования страховых премий, ведь с этого года вступают нормы по добровольному страхованию в сельском хозяйстве. То есть, нужно запустить механизм новой системы агрострахования, который позволит в перспективе принимать в том числе в обеспечение страховой полис и расширять доступ сельхозпроизводителей к финансированию.

«По субсидированию ставок вознаграждения по кредитам и лизингу планируем увеличить долю субсидирования по кредитам на пополнение оборотных средств – до 7 % (ранее было до 5%), дать возможность субсидирования кредитов на весенне-полевые работы до 6% годовых, что позволит брать заемные оборотные средства до 3 лет и субсидировать по ним ставку вознаграждения. (…) В завершение хотел бы отметить, что сейчас приказом министра сельского хозяйства РК создана рабочая группа совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана по анализу причин и выработке предложений для вовлечения банков второго уровня в финансирование сельского хозяйства», - заключил Р. Курманов.