Атыраускому студенту вручили письмо Президента Касым-Жомарта Токаева

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атыраускому студенту вручили письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял Абая Нурсултанова, обучающегося в колледже Чехии. Студент факультета «Международные отношения» Абай Нурсултанов в 2016 году окончил девятый класс городской школы-гимназии № 38 и в 2017 году продолжил учебу в Чехии. С февраля этого года обучается дистанционно на четвертом курсе. Он написал письмо Главе государства Касым-Жомарту Токаеву с выражением благодарности от имени молодежи, которой в Казахстане предоставляется максимум возможностей для достижения своих целей.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов зачитал ответное письмо от Касым-Жомарта Токаева, вручив его Абаю Нурсултанову.

«Уважаемый Абай! За годы независимости у нас выросло целое поколение целеустремленных и ответственных молодых людей, патриотов с активной жизненной позицией и верой в себя. Именно ваше поколение является ярким символом нашей священной независимости. Уверен, что после завершения обучения ты сможешь достойно использовать полученные знания по благо нашей родины», - говорится в письме.

«Поначалу думал, что написанное мною письмо не дойдет до Главы государства. И вот убедился, что Президент доступен для общения с каждым человеком», - сказал А. Нурсултанов.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов пожелал Абаю Нурсултанову успехов в будущем. Отметив, что он подает большие надежды. Глава региона выразил уверенность, что Абай оправдает доверие Президента.