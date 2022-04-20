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    15:12, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Атырауский завод по производству полипропилена запустят в ближайшие месяцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о текущей деятельности национальной компании, ее финансовом положении и перспективах развития на предстоящий период.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК.

    Наряду с этим Главе государства сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.

    Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Нефть
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