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Атырауский нефтеперерабатывающий завод отгрузит 109 тыс. тонн дизтоплива на посевные работы

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Апреля 2022, 20:11
Атырауский нефтеперерабатывающий завод отгрузит 109 тыс. тонн дизтоплива на посевные работы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод отгрузит на весенние посевные работы 109 тыс. тонн дизельного топлива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«АНПЗ обеспечит поставку 109 тыс. тонн дизельного топлива для нужд сельхозпроизводителей в соответствии с утвержденным Министерством энергетики РК графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами страны. Поставки дизельного топлива на весенне-полевые работы 2022 года уже идут. По итогам марта для проведения посевной кампании АНПЗ отгрузил 22,6 тыс. тонн дизельного топлива, в апреле планируется поставить еще около 26 тыс. тонн.

Поставки осуществляются ресурсодержателями в Костанайскую, Актюбинскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области»,- сообщает пресс-служба предприятия.


Энергетика   Атырауская область   Сельское хозяйство  
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