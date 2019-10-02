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Атырауским учителям прокуроры помогли получить 250 млн тенге

2 Октября 2019 11:52
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Атырауским учителям прокуроры помогли получить 250 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауским учителям прокуроры помогли получить 250 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе проверки органов образования были выявили факты невыплаты свыше 4 тысячам педагогов городских школ различных причитающихся надбавок к заработной плате. Положенные учителям надбавки не выплачивались на протяжении нескольких лет. Общая сумма невыплат составила около 250 млн тенге. Денежные средства на выплату указанных доплат не были предусмотрены в городском бюджете. По мерам прокурорского реагирования местным исполнительным органом была подготовлена бюджетная заявка, которая одобрена маслихатом. В настоящее время вся сумма полностью выплачена педагогам», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

Проинформировав, что с начала года прокуратурой города защищены конституционные права свыше 5 тысяч человек.

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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