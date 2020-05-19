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Атырауские фермеры засевают больше кормовых и овощных культур

19 Мая 2020, 10:30
Атырауские фермеры засевают больше кормовых и овощных культур

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Атырауской области посевная площадь составляет 9 222 гектара. Фермеры за непродолжительное время успели обработать землю и засеять половину из намеченного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В текущем году в Атырауской области посевная площадь составляет 9 222 гектара. Ее большая часть – 3 332 гектара – будет засеяна кормовыми культурами. Овощи разместят на 2,6 тысячи гектарах, картофель – на 2 тысячах, бахчевые – почти на 1,2 тысячи гектарах.

На текущий момент в регионе уже засеяна половина посевных площадей, в том числе кормовыми культурами - 1 878 гектаров, овощными – 1 271 гектар, бахчевыми – 600 гектаров, картофелем – 705 гектаров.

В посевной принимают участие 1,5 тысячи работников 305 предприятий сельского хозяйства. В весенних полевых работах занято 783 единицы сельхозтехники.

Необходимо отметить, что сельхозтоваропроизводители Атырауской области в текущем году не подавали заявок на выделение удешевленного дизельного топлива.


Атырауская область   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
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