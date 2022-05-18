18 Мая 2022 21:13

Атырауская область закупила через Продкорпорацию 408 тонн сахара

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на складах области имеется необходимый запас товаров в объеме 690,6 тонны. 536 тонн продовольственных товаров находятся в пути, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима области, для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Атырау» были предоставлены займы. Их направили на пополнение оборотных средств местных торговых сетей и товаропроизводителей овощной продукции.

Для стабилизации цены на капусту заключен договор с крестьянским хозяйством из Туркестанской области в объеме 40 тонн. Для обеспечения региона сахаром закуплено через АО «Продкорпорация» 408 тонн сахара. Цены на сахар в супермаркетах составляют 349 – 359 тенге за 1 кг.

«Сельскохозяйственные товары - картофель, лук, морковь, капуста - по оборотной схеме будут реализованы с 1 сентября и ранний картофель с июля»,- проинформировала пресс-служба областного акимата.





