30 Мая 2022 21:00

Атырауская область выставила на торги облигации почти на 3 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауская область выставила на торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации на 2,88 млрд тенге. На специализированных торгах размещено 2 881 965 облигаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для финансирования жилищного строительства местным исполнительным органом предусмотрено привлечение средств в областной бюджет путем выпуска государственных ценных бумаг в обращение на рынке со сроком обращения 2 года. Акимат Атырауской области выпускает ценные бумаги на сумму 2,88 млрд тенге для финансирования жилищного строительства в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

По информации ведомства, акиматом Атырауской области на основании решения областного маслихата в 2022 году всего планируется выпуск ценных бумаг на 7,7 млрд тенге.