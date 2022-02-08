Атырауская область покинула «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Атырауская, Жамбылская область.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Таким образом, Атырауская область покинула «красную» зону.



