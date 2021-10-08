Атырауская область перешла в «зеленую» зону
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 35 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 22 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили 2 заболевших, в Кызылкогинском районе - 3 человек, в Курмангазинском районе - 2, в Макатском районе - 2 заболевших.
Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 12 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 35 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 475 человек, в модульной больнице - 93, во второй областной больнице – 48 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 60 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зеленую» зону.
Как ранее сообщалось, 21 пациент с COVID-19 находится в реанимации в Атырауской области.