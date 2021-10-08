РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Атырауская область перешла в «зеленую» зону

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 35 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции по-прежнему остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 35 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 22 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили 2 заболевших, в Кызылкогинском районе - 3 человек, в Курмангазинском районе - 2, в Макатском районе - 2 заболевших.
    Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 12 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 35 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 475 человек, в модульной больнице - 93, во второй областной больнице – 48 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 60 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зеленую» зону.

    Как ранее сообщалось, 21 пациент с COVID-19 находится в реанимации в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!