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Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ - Глава государства

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 11:32
Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ - Глава государства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли вроде туризма. Главное смело проявлять инициативу. В целях повышения туристического потенциала региона Правительству и акимату нужно решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма. Таково мое видение развития Атырауской области. Были даны конкретные поручения. Все они должны быть тщательно проработаны, своевременно и качественно исполнены. Ход всей работы будет под моим непосредственным контролем, поскольку от ее успеха зависит благосостояние жителей Атырауской области. Мы должны решить все поставленные задачи», - заявил Глава государства.


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