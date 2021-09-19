Атырауская и Жамбылская области представили свою продукцию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается региональная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Сегодня свою продукцию представили Атырауская и Жамбылская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Ярмарка традиционно проходит на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр» с соблюдением санитарных требований. На ярмарке регионы предлагают различную продукцию. В общей сложности две области привезли в столицу 336 тонн продукции, которая реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных.

«На сельскохозяйственную ярмарку Атырауская область привезла в общей сложности 152 тонны продукции. Из них более 36 тонн рыбы и рыбной продукции, более 20 тонн мяса и мясопродуктов, около трех тонн молочной продукции. Приглашаю приобрести продукцию, поставляемую товаропроизводителями Атырауской области», – сказал заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев.

«На ярмарке я продаю говядину. Большое количество покупающего населения. Потому что мы стараемся продавать по низкой цене. Мясо свежее, мягкое и вкусное. Нас радует тот факт, что мясо у населения пользуется большим спросом», — сказал продавец Шокан Турабаев.

Жамбылская область привезла в столицу 18 тонн мяса(конина, говядина, баранина и птица), 3,5 тонны колбасной продукции, 12,1 тонны молочной продукции, 5,4 тысячи штук яиц, 1 тонна кондитерских изделий, 3 тонны макаронных изделий, 5 тонн сахара, 0,3 тонны соли, 4 тонны рыбы, 2,7 тонны растительного масла, 2,5 тонны меда, 1 тонну сухофруктов, а также 128,6 тонн овощей и фруктов.

Стоит отметить, что сегодня ярмарку посетили сотни жителей и гостей города. Реализация товаров по ценам ниже рыночных - это прекрасная возможность для астанчан пополнить свои запасы и попробовать продукты питания из разных областей.

«Мне нравится покупать на ярмарке. Потому что цены доступные и можно приобрести свежий товар. Особенно мне понравилось наличие молочных продуктов по низким ценам. Я приезжаю на ярмарку каждые выходные. Каждый раз по приезду дегустирую продукцию разных областей и оцениваю ее. Хочу выразить благодарность тем, кто организовал эффективную ярмарку для населения», - сказала жительница города Нуркен Тойганбаева.

Напомним, еженедельная ярмарка в Нур-Султане продлится до 31 октября.



