Атыраусцы отправляют корма в Мангистаускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Курмангазинского района Атырауской области отправляют корм для скота пострадавшим от засухи мангистауцам в качестве помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. ​

По словам руководителя Курмангазинского районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Аскара Муфтаха, рулоны каждый весом не менее 300 кг доставляются в Мангистау железнодорожными вагонами. Крестьяне района приложили много усилий, чтобы заготовить качественные корма и вовремя успели. Некоторые крестьянские хозяйства поделились сеном, заготовленным на зиму. ​ ​

«Собранный курмангазинцами корм для скота, безусловно, станет весомой поддержкой мангистауцам. В трудную минуту мы должны поддержать друг друга, не надеясь на помощь со стороны. Если будем едины, преодолеем любые трудности», - уверен местный житель Еркебулан Ерланулы.

К заготовке сена сейчас подключилась и молодежь из отрядов «Жасыл ел». Сено из Курмангазинского района отправляется не только в Мангистаускую область. Получат его и жители Макатского и Жылыойского районов Атырауской области, также пострадавших от засухи. Всего в заготовках участвуют по одной единице техники и по пять человек из 19 сельских округов района. Также Курмангазинский район выделил 5​ 000 гектаров сенокосных угодий для Исатайского района Атырауской области.