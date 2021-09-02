+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Атыраусцы отправляют корма в Мангистаускую область

2 Сентября 2021 17:20
Поделиться:
Атыраусцы отправляют корма в Мангистаускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Курмангазинского района Атырауской области отправляют корм для скота пострадавшим от засухи мангистауцам в качестве помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. ​

Новости по теме
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
Стали известны победители ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане Какие известные спортсмены вошли в рабочий орган проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана» От решения вопросов в агросекторе зависит благосостояние граждан - костанайский аграрий

По словам руководителя Курмангазинского районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Аскара Муфтаха, рулоны каждый весом не менее 300 кг доставляются в Мангистау железнодорожными вагонами. Крестьяне района приложили много усилий, чтобы заготовить качественные корма и вовремя успели. Некоторые крестьянские хозяйства поделились сеном, заготовленным на зиму. ​ ​
«Собранный курмангазинцами корм для скота, безусловно, станет весомой поддержкой мангистауцам. В трудную минуту мы должны поддержать друг друга, не надеясь на помощь со стороны. Если будем едины, преодолеем любые трудности», - уверен местный житель Еркебулан Ерланулы.

К заготовке сена сейчас подключилась и молодежь из отрядов «Жасыл ел». Сено из Курмангазинского района отправляется не только в Мангистаускую область. Получат его и жители Макатского и Жылыойского районов Атырауской области, также пострадавших от засухи. Всего в заготовках участвуют по одной единице техники и по пять человек из 19 сельских округов района. Также Курмангазинский район выделил 5​ 000 гектаров сенокосных угодий для Исатайского района Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Сельское хозяйство   #Мангистауская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
Стали известны победители ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане
Какие известные спортсмены вошли в рабочий орган проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана»
От решения вопросов в агросекторе зависит благосостояние граждан - костанайский аграрий
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
3 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
5 32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
6 Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Читайте также
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
От решения вопросов в агросекторе зависит благосостояние граждан - костанайский аграрий
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив